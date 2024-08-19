كاساس يعلن قائمة المحترفين لمواجهة منتخبي عمان والكويت

2024-08-19 00:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس قائمةَ اللاعبين المُحترفين المُستدعاة لمواجهةِ منتخبي عمان والكويت.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس أعلن قائمةَ اللاعبين المُحترفين المُستدعاة لمواجهةِ منتخبي عمان والكويت 5/9 في البصرة و 10/9 في الكويت على التوالي ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦، ومن المؤملِ أن يلتحقَ جميعهم في البصرة بعد نهايةِ معسكرِ المنتخب الوطنيّ في الدوحة".وأضاف، أن " القائمةُ تألفت من (11) لاعباً هم : علي الحمادي ( ابسوتش تاون الانكليزي ) ، ميرخاس دوسكي ( سلوفاكو التشيكي) ، أمير العماري (كراكوفيا البولندي ) ، زيدان إقبال ( اوتريخت الهولندي ) ، حسين علي ، دانيلو السعد ( هيرنيفين الهولندي) ، يوسف الأمين ( الوحدة السعودي ) ، فرانس بطرس ( بورت التايلندي ) ، علي جاسم ( كومو الإيطالي)، إبراهيم بايش ( الرياض السعودي ) ، أيمن حسين ( الخور القطري )".وتابع، انه "ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ الوطنيّ معسكراً تدريبياً في الدوحة للفترة من 25/8 لغاية 1/9، وسيضم المعسكرُ قائمةَ اللاعبين المؤلفة من (21) لاعباً قبلَ أن يتمَّ اختيارُ مجموعةٍ منهم لينضموا إلى قائمةِ اللاعبين الـ(١١) المحترفين في أعلاه".يذكر أن قائمةَ معسكر الدوحة تألفت من : جلال حسن ، حسين حسن ، علي كاظم ، أگام هاشم ، ريبين سولاقا ، مصطفى سعدون ، صفاء هادي ، أمجد عطوان ، حسن عبد الكريم ، لؤي العاني ، أحمد يحيى، مناف يونس ، أحمد مكنزي ، باشانغ عبدالله ، سعد ناطق ، زيد تحسين ، أسامة رشيد ، محمد الطائي ، محمد قاسم ماجد ، هيران أحمد ، مهند علي.