المالكي والخزعلي يتنافسان للفوز بإعلان اسم رئيس البرلمان الجديد بعد "الأربعينية"

2024-08-19 00:56:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسينيقف الإطار التنسيقي بجناحيه "الولاء والمعارضة" خلف ازمة رئيس البرلمان، ويحرك من خلف الستار شخصيات وقوى سُنية لتغذية المشكلة، بحسب ما ظهر من تصريحات ومواقف سياسية خلال الاسبوع الاخير.وفي اخر تحديث للازمة، فان موجة التسويات الاخيرة بشأن هذه القضية التي بدأت في تموز الماضي، ثم تفرعت الى صفقات تتعلق بحسم الحكومات المحلية المتعثرة […]

