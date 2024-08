2024-08-19 00:56:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب"، التي كشفتها (المدى) في تقرير نشرته في ذات اليوم.وللخوض في غمار هذه القصة، البداية كانت لدى كتلة […]

The post تفاصيل الجلسة السرية لامتيازات النواب! appeared first on جريدة المدى.