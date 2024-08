اقتصادي عن ضعف النظام المصرفي: 80‌% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين

2024-08-19 00:56:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىكشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، أمس الاحد، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80‌% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.وقال الفهد، في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، […]

