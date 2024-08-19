حملة بحث لزيد الطالقاني واعتقال حمايات جنوبي العراق

2024-08-19 01:21:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية تابعة لوحدة العمليات الخاصة (سوات) داهمت مقر مركز الرافدين للحوار بهدف اعتقال رئيسه زيد الطالقاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوة الأمنية قامت بسحب أفراد الحماية الأمنية كافة ومصادرة عدد من الأسلحة الموجودة في المركز، ومع ذلك، لم يتم القبض على الطالقاني نظرًا لعدم تواجده في المركز وقت المداهمة.

وكانت وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، كشفت عن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة.

وطبقا للوثائق، التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وبينت، أن "المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة".

وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.

2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.