اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › ريال مدريد يستهل مشواره في الليجا بالتعادل أمام مايوركا

ريال مدريد يستهل مشواره في الليجا بالتعادل أمام مايوركا

هاريس: يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار وعلينا إخراج الرهائن
هاريس: يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار وعلينا إخراج الرهائن
2024-08-19 01:35:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
استهل ريال مدريد، مشواره في الليجا، بتعادل مخيب (1-1) ضد ريال مايوركا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب سون مويس.

وسجل لريال مدريد، رودريجو جويس في الدقيقة 13، بينما أحرز هدف ريال مايوركا، موريكي، في الدقيقة 53.



واصل المتابعة على واع