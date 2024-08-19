ريال مدريد يستهل مشواره في الليجا بالتعادل أمام مايوركا

2024-08-19 01:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستهل ريال مدريد، مشواره في الليجا، بتعادل مخيب (1-1) ضد ريال مايوركا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب سون مويس.وسجل لريال مدريد، رودريجو جويس في الدقيقة 13، بينما أحرز هدف ريال مايوركا، موريكي، في الدقيقة 53.