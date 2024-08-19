ريال مدريد يستهل مشواره في الليجا بالتعادل أمام مايوركا
2024-08-19 01:35:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
استهل ريال مدريد، مشواره في الليجا، بتعادل مخيب (1-1) ضد ريال مايوركا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب سون مويس.
وسجل لريال مدريد، رودريجو جويس في الدقيقة 13، بينما أحرز هدف ريال مايوركا، موريكي، في الدقيقة 53.
استهل ريال مدريد، مشواره في الليجا، بتعادل مخيب (1-1) ضد ريال مايوركا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب سون مويس.
وسجل لريال مدريد، رودريجو جويس في الدقيقة 13، بينما أحرز هدف ريال مايوركا، موريكي، في الدقيقة 53.