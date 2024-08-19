تراجع الذهب مع تفاؤل بخفض الفائدة الفيدرالية

2024-08-19 08:07:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، وحامت حول مستوى مهم عند 2500 دولار للأوقية (الأونصة) مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد صعود الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة بفعل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2502.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:17 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2541.80 دولارا.

ودفع الحماس إزاء خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر/أيلول الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2509.65 دولارات للأوقية يوم الجمعة.

وقد أدى هذا إلى جانب زيادة التوترات الجيوسياسية وشراء البنوك المركزية القوي إلى ارتفاع الذهب بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام.

وسوف يترقب السوق أيضًا محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز والذي سيصدر يوم الأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.08 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.4 بالمئة إلى 957.75 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 947.13 دولارا.