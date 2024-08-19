أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني

2024-08-19 08:07:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، مع تأثر معنويات السوق بمخاوف من ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في حين يركز المستثمرون على تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وهو ما قد يقلل المخاطر على الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.52 دولارا للبرميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين أدت إلى موجة بيع" مضيفا أن عاملا آخر هو اقتراب نهاية موسم الذروة للقيادة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن "التوترات في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، والتي تشكل مخاطر على الإمدادات، تدعم السوق".