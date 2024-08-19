تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من ضعف الطلب في الصين

2024-08-19 09:14:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط تراجعا، في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين (19 آب 2024)، مع تأثر معنويات السوق بمخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

بحلول الساعة 04:32 بتوقيت بغداد، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.55 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.52 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة عند تسوية عقود الجمعة مع تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن نمو الطلب من الصين، لكنهما أنهيا الأسبوع دون تغيير إلى حد كبير عن الأسبوع السابق بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة.

المصدر: وكالات