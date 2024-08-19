أسعار المعدن الأصفر تستقر قرب أعلى مستوى

2024-08-19 09:14:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين (19 آب 2024)، قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، إذ عززت توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية الشهر المقبل جاذبية المعدن النفيس.

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2501.19 دولار للأونصة، وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 2509.65 دولار للأونصة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2540 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22% إلى 28.94 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.1% إلى 953.06 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 943.46 دولار للأونصة.

المصدر: وكالات