النفط العراقية تعلن زيادة في إنتاج الغاز لدعم تجهيز الكهرباء

2024-08-19 09:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط الاتحادية، يوم الاثنين، ارتفاع معدل تجهيز الطاقة من محطات كهرباء الدبس وكركوك والموصل الغازية الى 170 ميجاوات، وذلك بإضافة 50 مقمق من غاز الشمال.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز، اعلنت خلاله عن ارتفاع كميات الغاز المجهزة من شركة غاز الشمال إلى محطات الطاقة الكهربائية بمعدل 50 مقمق.

ونقل البيان عن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، إن ملاكات شركة غاز الشمال وبالتعاون والإسناد من شركتي نفط الشمال وخطوط الأنابيب النفطية تمكنت من رفع طاقة التجهيز بمعدل (50 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز الجاف، ما يسهم في زيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة كهرباء الدبس الغازية في محافظة كركوك بمعدل (60-80) ميكاواط، ومحطة كهرباء كركوك الغازية الى (60) ميكاواط، ومحطة كهرباء الموصل الغازية الى (40) ميكاواط .

وقال صابر إن الجهد الوطني في شركة غاز الشمال تمكن من زيادة معدلات تجهيز الغاز الجاف إلى المحطات المذكورة بمقدار (50 مقمق)، مشيداً بجهود العاملين في شركة غاز الشمال في تحقيق هذا الإنجاز خلال مدة استثنائية بما يسهم في تعزيز الطاقة الوطنية.

من جانبه قال مدير عام شركة غاز الشمال السيد أحمد عبد المجيد إن زيادة معدلات استثمار الغاز من حقول شركة نفط الشمال أسهمت في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى (170) ميكاواط من المحطات المذكورة ، مؤكداً حرص الشركة على استثمار جميع الكميات المتاحة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، ضمن مساحة مسؤولية الشركة .