2024-08-19 09:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضًا طفيفًا، يوم الإثنين، متأثرةً بتراجع أسعار النفط عالميًا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 16 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 75.42 دولارًا. كما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 16 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 78.39 دولارًا.

وتأثرت أسعار النفط عالميًا بمخاوف السوق من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، في حين يركز المستثمرون على تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مما قد يقلل المخاطر المتعلقة بالإمدادات.