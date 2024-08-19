الحكيم يدعو لتفعيل مبدأ "التكافل الاجتماعي" كثقافة عامة

2024-08-19 09:49:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، لتفعيل مبدأ "التكافل الاجتماعي" كثقافة عامة في المجتمعات الإنسانية.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في اليوم العالمي للعمل الإنساني نثمن المواقف السامية لكل عمل إنساني حيثما كان، ونحث على تفعيل هذا الجانب المضيء وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي كثقافة عامة في المجتمعات الإنسانية"، مؤكداً على "توفير أساسيات ترسيخها و دعمها من قبل السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية والإعلامية وباقي الفعاليات الاجتماعية".

وأضاف إن "زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تمثل خير مصداق على العمل الإنساني الخيري التطوعي حيث انهماك التسابق لخدمة وضيافة ملايين الزائرين الوافدين من مختلف الأصقاع وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة".