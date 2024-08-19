مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم ضابط واعتقال "داعشي" في بغداد

2024-08-19 09:56:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم ضابط في العاصمة بغداد التي اعتقلت قيادة العمليات فيها عنصرا بتنظيم "داعش".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس على السريع الدولي الجديد دورة - يوسفية جنوب بغداد"، مشيراً الى "القبض على الداهس والتحفظ عليه".

كما لفت إلى "مصرع عامل (فيتر) تولد 1885 نتيجة سقوط سيارة عليه أثناء تصليحها داخل الحي الصناعي في منطقة كسرة وعطش ببغداد".

وفي السياق، أشار المصدر إلى "إصابة ضابط برتبة مقدم ومنتسبين اثنين حادث اصطدام وانقلاب عجلة حكومية عسكرية تابعة للشرطة على طريق سريع القناة".

كما أصيب وفقاً للمصدر، أحد الاشخاص نتيجة مشاجرة لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الأبيض ضمن قضاء الطارمية، مشيراً الى "التحفظ على المصاب كإجراء اصولي".

من جانبها، اعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابي (داعشي) هارب جنوبي العاصمة.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات وامن "المحمودية" تمكنت من القاء القبض على إرهابي (ينتمي الى عصابات داعش الارهابية المنهزمة) جاء ذلك بعد رصد تواجده واستدراجه لكمين محكم نصب له اسفر عن إعتقاله في محيط منطقة "اللطيفية" جنوبي العاصمة بغداد".

ولفت البيان الى "تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".