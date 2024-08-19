مسؤول: الكتلة الجديدة في مجلس ديالى هدفها منع "انقلاب"

2024-08-19 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قال مصدر مسؤول في محافظة ديالى، يوم الاثنين، أن الإعلان عن تشكيل كتلةجديدة في مجلس المحافظة هدفه منع أي محاولة لـ"الانقلاب" على الحكومةالمحلية التي تم تشكيلها مؤخراً.

وقالالمسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، في حديث وكالة شفق نيوز، إن "كتلة(أمن واستقرار ديالى) التي تم الإعلان عن تشكيلها ليلة أمس الأحد من قبل تسعةأعضاء من مختلف الأحزاب الكتل الفائزة بعضوية مجلس محافظة ديالى، الهدف الأبرزمنها هو بقاء المجلس متماسكاً ويمتلك الأغلبية للتصويت على أي قرار شامل بشأناستبدال بعض المسؤولين المحليين أو تمرير القرارات المهمة التي تخص المحافظة وعدمالسماح بتعطيلها".

وأضافأن "الهدف الأهم والأبرز لتشكيل الكتلة هو لمنع حدوث أي انقلاب سياسي قد يطيحبحكومة ديالى الجديدة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تداول معلومات عن وجود تحركاتسياسية لبعض الجهات التي لم توافق على التشكيلة الحالية".

وأكدأن "مجلس ديالى لديه خطة سيشرع بتطبيقها بشأن إعادة النظر بالمشاريع الخدميةوالقرارات الحكومية، فضلاً عن إدارات الدوائر ورؤساء الوحدات الإدارية".

وليلةأمس الأحد شهد مجلس محافظة ديالى الإعلان عن تشكيل كتلة جديدة تحمل اسم "أمنواستقرار ديالى" مكونة من 9 أعضاء.

وذكرمراسل وكالة شفق نيوز، أن الكتلة الجديدة برئاسة عضو مجلس ديالى عن حركة عصائب أهلالحق رشاد التميمي، ومعه أحد أعضاء كتلته و5 أعضاء آخرين من كتل السيادة، والعزم،ودولة القانون، وبدر، وائتلاف الأساس.

وأضافأن الكتلة والتي حملت اسم "أمن واستقرار ديالى"، أعلن عنها في منزلالنائب رعد الدهلكي، قرب مدينة بعقوبة، وأحد أعضائها رئيس مجلس ديالى.