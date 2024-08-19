2024-08-19 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الإثنين، 4 توجيهات بخصوص الزيارة الأربعينية التي تصادف الأحد المقبل 25 آب الجاري.

جاء ذلك خلال وصوله إلى كربلاء وعقده اجتماعاً مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين في المحافظة.

وأعلن الشمري عدم وجود قطوعات لغاية اليوم، مشيراً الى استمرار النقل الخاص بنقل الزوار من والى داخل مدينة كربلاء.

ولفت الى "تحويل عجلات الصالون القادمة من بغداد طريق المسيب - كربلاء وطريق الجرف كربلاء باتجاه منطقة الحر والسماح فقط للباصات بالوصول إلى باب العباس العمود 10".

وشدد على "عدم تداخل الزوار مع العجلات لمنع حوادث الدهس".

وقرر الشمري مشاركة طلبة كلية الشرطة في خطة الزيارة للمساعدة في ضبط حركة السير لمنع حوادث الدهس.

وأكد وزير الداخلية أن "أمن الزوار يبقى هو المهمة الأولى للقوات والاجهزة الامنية"، موجهاً القادة والآمرين بمتابعة وتنفيذ الخطة الامنية بشكل دقيق لضمان سلامة الزوار".

ويستمر تدفق الزائرين من داخل خارج العراق لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، حيث استقبل العراق حتى إعداد هذا الخبر اكثر من مليون ونصف المليون زائر بحسب تصريحات لمسؤولين.