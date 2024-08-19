2024-08-19 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابيعن جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وذكرالمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابياشترك مع متهمين آخرين بسرقة الأسلحة والسيارات التابعة للقوات الأمنية في مدينةتكريت بعد أحداث حزيران/ يونيو عام 2014، إضافة إلى الهجوم عليهم مع مجموعته الإرهابية".

وأضافأن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية/ 1 و3 و5 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1من قانون العقوبات".