2024-08-19 12:06:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

خصصت وزارة التعليم، 7 مليارات و500 مليون دينار لتأهيل ألف مدرسة ضمن مشروع «مدرستي أجمل» قبل بدء العام الدراسي الجديد. وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي ومسؤول المبادرة عدنان العربي: طالبنا بالاستثناء من الشروط التي وضعت في السابق ليكون المبلغ جاهزاً ويدخل ضمن حملة “مدرستي أجمل”، ليكون عدد المدارس المعدة للتأهيل ضمن الخطة 1400 قبل بدء العام الدراسي الجديد، منوها بأنها ستوزع بين المحافظات بحسب النسب السكانية. وأشار إلى أن المبادرة انطلقت من قبل فريق التواصل الحكومي بعد بروز الحاجة الفعلية لإعادة تأهيل المدارس، مبينا أن المسؤولين عن مشروع “مدرستي أجمل” تسلموا قوائم من جميع مديريات التربية للمباشرة بتأهيلها، لافتا إلى أنه أنهى حتى الآن تأهيل 30 مدرسة توزعت بين المديريات الست في محافظة بغداد. وكان فريق التواصل الإلكتروني الحكومي بالتعاون مع وزارة التربية، أطلق، في بدء عام 2024 حملة كبرى بعنوان مدرستي أجمل في محافظة بغداد.