الكهرباء: باشرنا بمشاريع الطاقة الشمسية بمشاركة شركة توتال الفرنسية

2024-08-19 12:06:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى، ان واحدة من الخطوات المهمة والمتسارعة التي عملت بها الحكومة والوزارة لتنويع مصادر الطاقة هي الاعتماد على الطاقات المتجددة المتمثلة بمشاريع الطاقة الشمسية. وذكر موسى، ان وزارة الكهرباء باعتبارها الجهة القطاعية والوزارة المخولة كانت قد ناقشت هذا الموضوع ووضعت خطط استراتيجية بغية تنفيذها على نحو فرص استثمارية ونسقت مع هيئة الاستثمار وبالتالي وقعت عقود فعلية مع كبريات شركات عالمية لتنفيذ هذه المحطات ونقصد الطاقة الشمسية . وتابع انه بدأ الان العمل فعليا بهذه المشاريع بالاشارة الى شركة توتال الفرنسية واحدة من الشركات التي تنفذ الف ميجا وات بمحافظة البصرة و محطة للطاقة الشمسية بواقع الف ميجا وات في ارطاوي بمحافظة البصرة والان بدأت مراحل التنفيذ فعليا وستحتاج من سنتين الى سنتين ونصف حتى تكتمل المشروعات . للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021