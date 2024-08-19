إنجاز 70% من مشروع تحلية مياه الفرات

2024-08-19 12:06:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مبزل الفرات الشرقي 70 . وقال عضو لجنة المتابعة المشكّلة من مجلس الوزراء، نجم عبد طارش، إنَّ نسبة الملوحة انخفضت من أربعة عشر ألف جزء في المليون إلى ألفي جزء في المليون ما دفع السكّان للاعتماد على مياه النهر في الشرب والزراعة. ولفت إلى أنَّ اهتمام رئيس الوزراء ساعد على تذليل العديد من المعوِّقات التي واجهت المشروع الذي سيُسهم بإنقاذ نهر الفرات من التلوّث. وأشار إلى أنَّ العمل اقترب من الإنجاز، إذ ارتفعت وتيرته واكتمل إنشاء المحطات التحويليَّة، عبر المنفذ الأول على مبزل الشاميَّة الغربي، بالإضافة إلى المنفذ رقم 3 الواقع على مبزل الفرات الشرقي.