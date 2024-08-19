انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في اربيل

2024-08-19 12:07:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين (19 اب 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 528 الف دينار، وسعر الشراء 524 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 498 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 494 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 530 الاف دينار 540 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 الفا و510 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 605 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 530 الف دينار، وعيار 18 بيع 455 الف دينار .