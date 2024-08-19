العراق يتقدم للمرتبة الرابعة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

2024-08-19 12:07:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراقيين تقدموا للمرتبةالرابعة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال الشهر الماضي، بعدما كان فيالمرتبة السادسة في شهر آيار/ مايو الذي سبقه.

وقالتالهيئة في تقرير اطلعت علية وكالة شفق نيوز، إن مبيعات المنازل للأجانب انخفضتبنسبة 16.1% في شهر تموز/ يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبينتأن مبيعات المنازل بلغت 2350 منزلاً، حصة المبيعات للأجانب 1.8% من إجمالي مبيعاتالمنازل في شهر تموز/ يوليو الماضي، وكانت المحافظات التي سجلت أعلى عدداً منمبيعات المنازل للأجانب هي إنطاليا بـ878 منزلاً، وإسطنبول بـ752 منزلاً، ومرسينبـ218 منزلاً.

وأشارتالهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركياخلال بعدد 485 منزلاً، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 151 منزلاً، وتلتهاكازخستان ثالثاً بـ122 منزلاً، ومن ثم العراق بالمرتبة الرابعة 118 منزلاً، وأذربيجانبالمرتبة الخامسة 88 منزلاً، ثم السعودية بالمرتبة السادسة 69 منزلاً، وجاءت الصينبالمرتبة السابعه 67 منزلاً، وأمريكا ثامناً بـ56 منزلاً".

وطالماتصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركزالثالث منذ شهر نيسان/ أبريل 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.