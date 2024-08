إنستقرام يتصدر منصات التسويق الرقمي للعلامات التجارية

2024-08-19 12:12:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Digiday عن تزايد اعتماد العلامات التجارية على منصة إنستقرام في حملاتها التسويقية، متفوقة على فيسبوك. وشملت الدراسة 67 من المتخصصين في مجال التجزئة والعلامات التجارية، حيث أظهرت النتائج أن 99% من الشركات نشرت محتوى تسويقيًا على إنستقرام في عام 2024، مقارنة بـ 88% في...

