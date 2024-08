ارتفاع درجات الحرارة في الناصرية يصل إلى 50 درجة مئوية

2024-08-19 12:12:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت هيئة الأنواء الجوية في الناصرية عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض موسمي حراري قادم من الهند. وصرح مدير الأنواء الجوية، أحمد كريم، لشبكة أخبار الناصرية، أن درجات الحرارة في محافظة ذي قار ستصل اليوم إلى 50 درجة مئوية. وأوضح أن تأثير المنخفض الموسمي...

