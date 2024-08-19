مصرع وإصابة 5 زائرين بحادثي سير في بغداد وواسط

2024-08-19 12:14:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (19 آب 2024)، بمصرع وإصابة 5 من زائري الأربعينية في حادثي سير بمحافظتي بغداد وواسط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" زائرين اثنين لقيا مصرعهما فيما أصيب اثنين أخرين نتيجة تعرضهم لحادث دهس غير مقصود من قبل عجلة مدنية بالقرب من تقاطع الدرويش جنوب العاصمة بغداد".

وأضاف، أن" طفلًا من الزائرين لقي مصرعه بحادث اصطدام دراجة نوع (ستوتة) وعجلة كبيرة نوع (تريلة) على طريق الزائرين في قضاء الأحرار بمحافظة واسط، لافتا الى ان "هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال 12 ساعة".