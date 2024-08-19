2024-08-19 12:14:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا لزيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين (19 آب 2024)، 4 توجيهات تتعلق بخطّة زيارة الأربعين.

ووفقا لبيان لمكتب الوزير تلقته "بغداد اليوم"، فأن" الشمري وجّه بعدم وجود أي قطوعات لغاية اليوم واستمرار النقل الخاص بنقل الزوار من والى داخل مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف، انه" سيتم تحويل عجلات الصالون القادمة من بغداد / طريق المسيب - كربلاء وطريق الجرف - كربلاء باتجاه منطقة الحر والسماح فقط للباصات بالوصول إلى باب العباس العمود 10".

وأشار الى" ضرورة التركيز على ضبط حركة السابلة وعدم تداخل الزوار مع العجلات لمنع حوادث الدهس ، كما سيتم مشاركة طلاب كلية الشرطه في الخطه لمساعدة اخوانهم في ضبط حركة السير لمنع حوادث الدهس".

وأكمل البيان، إن" أمن الزوار يبقى هو المهمة الأولى للقوات والأجهزه الامنية وعلى القادة والأمرين متابعة وتنفيذ الخطة الامنية بشكل دقيق لضمان سلامة الزوار".