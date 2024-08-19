مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم ضابط برتبة مقدم بحوادث متفرقة في بغداد

2024-08-19 12:14:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين (19 آب 2024)، بمصرع شاب نتيجة تعرضه لحادث دهس على السريع الدولي الجديد "دورة يوسفية"، فيما أشار الى ان قوة أمنية القت القبض على الداهس والتحفظ عليه.

وعلى صعيد منفضل أعلن المصدر عن، اصابة شخص نتيجة مشاجرة لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام السلاح الأبيض ضمن قضاء الطارمية وتم التحفظ على المصاب".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" ضابطًا برتبة مقدم ومنتسبين اثنين اصيبوا بحادث سير اصطدام وانقلاب عجلة حكومية عسكرية تابعة للشرطة على طريق سريع القناة شرقي العاصمة بغداد".

وفي حادث آخر، أشار المصدر إلى" مصرع عامل (فيتر) تولد 1985 نتيجة سقوط عجلة عليه اثناء تصليحها داخل الحي الصناعي في منطقة كسرة وعطش شمال شرقي بغداد".