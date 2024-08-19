الكهرباء العراقية تبشر "أكثر بقعة حرارة في العالم": سنزودكم بـ500 ميغاواط نهاية العام

2024-08-19 13:56:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، أنها ستزود محافظة البصرة بـ500ميغاواط نهاية العام الحالي، في وقت تُصنف المحافظة ضمن الأعلى بدرجات الحرارة علىمستوى العالم.

وقالالمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "الخط الربطالعراقي - الخليجي عن طريق الكويت ستنتهي المرحلة الأولى منه نهاية العام الحاليوسيزود البصرة بـ500 ميغاواط".

وأضاف"هناك مرحلة ثانية وثالثة بعدها، والتوجيهات الحكومية شددت على تنويع ‏مصادرالطاقة وتوفير التخصيصات اللازمة لتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية".

وأشارموسى إلى أنه "تم توقيع العقد الاستشاري الفني مع السعودية والتي ستكونالمرحلة الأولى منه 1000 ميغاواط"، مبيناً أنه "تم تحديد مسارات الخطوطونقاط الربط ونحن ماضون بإنشاء هذا الربط".

يشارإلى أن محافظة البصرة تعد من أكثر المناطق العراقية ارتفاعاً لدرجات الحرارة وطوالالسنوات الماضية تم تسجيلها ضمن أعلى المناطق في العالم بدرجات الحرارة، وفي الوقتنفسه يعاني سكانها من تردي واقع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى زحف اللسان الملحيمن مياه الخليج ما يؤدي إلى شح بمياه الشرب تتصاعد خلال فصل الصيف.

ويستوردالعراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة،وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجةمئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروتها.

ومايزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقةالكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي علىالمولدات الأهلية لسد النقص.