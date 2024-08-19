2024-08-19 14:06:02 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

بتوجيه عاجل من الوزيرة ...

وزارة الهجرة ترسل عجلاتها إلى كربلاء المقدسة للمشاركة بنقل زائري الأربعينية





بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو،

أرسلت الوزارة عجلاتها من جميع المحافظات إلى محافظة كربلاء المقدسة للمشاركة بنقل زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ضمن خطة نقل الزائرين بمشاركة جميع وزارات الدولة.





وحثت السيدة الوزيرة، منتسبي الوزارة على نقل الزائرين وضمن المحاور المحددة لهم من وإلى كربلاء المقدسة خدمة للزائرين، فضلاً عن المساهمة في تقديم كافة الخدمات لزائري الامام الحسين (عليه السلام).