وزيرة الهجرة ومستشار الأمن القومي يناقشان دعم الوزارة لعمل اللجنة الأمنية العليا

2024-08-19 14:06:02 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، مع مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة في المرحلة المقبلة، وذلك خلال لقاء جمعهما وسط العاصمة بغداد.





كما جرى خلال اللقاء، مناقشة دعم وزارة الهجرة لعمل اللجنة الأمنية العليا من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



