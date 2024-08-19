غوارديولا يكشف طبيعة إصابة سافينيو

2024-08-19 14:07:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عن طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي سافينيو، التي تعرض لها في أولى مباريات الفريق بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال غوارديولا في تصريح صحفي، أن "الإصابة التي تعرض لها الدولي البرازيلي سافينيو بسيطة"، مبيناً أن "سافينيو يعاني من بعض الألم في الركبة، وهو عانى من ذلك في الماضي".

وأضاف "يتعين عليه حل المشكلة، والتي نتجت عن عدم انخراطه بشكل كامل في فترة الإعداد، وكذلك تدريبات الفريق"، معبراً عن أمله "بأن يكون اللاعب جاهز لمباراة السبت المقبل".

وبدأ سافينيو، مباراة المان سيتي ضد تشيلسي، أمس الأحد، في التشكيلة الأساسية، قبل استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات