2024-08-19 14:14:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف المستشار والخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عن تجاوز خسائر وقف تصدير نفط إقليم كردستان 14 مليار دولار بعد عام ونصف من التوقف.

وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "خسائر عدم تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي تجاوزت الـ 14 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا، وكان بإمكانه إنعاش الموازنة العراقية التي تعاني من قلة السيولة".

وأضاف أن "هنالك اجتماعات بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وبعض ممثلي الشركات الأجنبية، ولكن حتى الآن لم تحصل أي مؤشرات إيجابية تدل على استئناف تصدير النفط، ولكن اشتراك الأطراف الثلاثة بحد ذاته يعد تقدما جيدا".

وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس 2023.

وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.

وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.

ويعاني إقليم كردستان من نقص السيولة بسبب توقف خط الأنابيب وقال سياسيون عراقيون ومشرعون أكراد إنه ليس أمام الإقليم خيار آخر سوى الموافقة على الميزانية التي سيحصل منها على 12.67 بالمئة من إجمالي 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).

وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط المستمر منذ 80 يوما أكثر من ملياري دولار وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت.

وكان خط الأنابيب يصدر أيضا حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي.