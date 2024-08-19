2024-08-19 14:14:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر أمني، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، وجود اغلاق او قطع للطرق في المدخل الشمالي لمنطقة الدورة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "بعض وسائل الإعلام تناولت اخباراً عن اغلاق المداخل الشمالية لمنطقة الدورة"، مؤكداً "عدم وجود اي قطع لهذا الطريق او اي مسار اخر داخل بغداد".

وأضاف إن "الخطة الامنية الخاصة بالزيارة لم تتضمن قطع اي طريق داخل العاصمة"، مشيرا الى أن "هذا الموضوع تم التأكيد عليه من قبل رئيس الجنة الامنية والقادة في عمليات بغداد".

يذكر أن وسائل إعلام محلية، تناولت في وقت سابق من اليوم اخباراً عن قطع المدخل الشمالي الرئيسي لمنطقة الدورة.