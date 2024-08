الصحة: لم نرصد أي إصابة بجدري القردة في العراق حتى الآن

2024-08-19 14:21:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في العراق حتى الآن، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتعزيز جهود رصد الحالات الوبائية والحد من انتشار المرض. وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (المدى)، أنه "متابعةً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب […]

