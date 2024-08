2024-08-19 14:21:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىعدسة: محمود رؤوفتظاهر الالاف من خريجي المجموعة الطبية، اليوم الاثنين، امام وزارة المالية للمطالبة بالتعيينات أسوة بأقرانهم في السنوات السابقة.

