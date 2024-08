2024-08-19 14:21:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن غزة منطقة وباء خطرة، وحذرت من حدوث كارثة حقيقية بين سكان القطاع يمكن أن تنتشر بسرعة وسهولة بين دول العالم. وساد تخوف كبير لدى الفرق الطبية من ظهور مرض شلل الأطفال في مناطق شمالي غزة، لا سيما بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس المسبب للمرض. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل […]

