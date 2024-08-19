2024-08-19 15:56:25 - المصدر: شفق نيوز

السجن30 عاماً للمدير السابق لـ"مال قضاء سامراء" بتهمة الاختلاس

شفقنيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن صدور حكم بالسجن 30 عاماً بحق مدير"مال قضاء سامراء" السابق على خلفية إقدامه على اختلاس مبالغ مالية.

وذكرمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قرارالحكم صدر عن رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين - الهيئة الثانية، حيث أصدرت المحكمةأصدرت ثلاثة أحكام تقضي بالسجن مدة عشر سنوات لكل منها على المدان الهارب (مصطفىأحمد علوان محمد العباسي) مدير "مال قضاء سامراء" سابقاً عن جريمة قيامهباختلاس مبلغ 358 مليوناً و674 ألفاً و437 ديناراً، وفقاً لأحكام المادة 315/ الشقالأخير) من قانون العقوبات.

وأضافأن المدان الهارب قام بالتلاعب بمبالغ مذكرات القبض (34 أ و 35 أ) للأعوام 2018و2019 و2020، لافتاً إلى استلامه مبالغ الرسوم من الدوائر بموجب مذكرات قبض،وترحيلها إلى خزينة محافظة صلاح الدين بمبلغ أقل من المستلم واختلاس قسم منالمبالغ المرسلة.

وتابعأن قرار الحكم، الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين، الذي جاء بعد اطلاعها علىالأدلة المتوفرة في هذه القضية، تضمن إصدار أمر قبض بحق المحكوم الهارب، والاحتفاظلوزارة المالية بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرارالدرجة القطعية.