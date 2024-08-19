2024-08-19 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن حراك لتأهيل ساحة عباس بن فرناس استعداداً لانعقاد القمة العربية في العام المقبل، فيما أشارت الى إنشاء مراكز ترفيهية وصيانة مخصصة للمسافرين.

وقال مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص أحمد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء ووزير النقل، قمنا بزيارة ساحة عباس بن فرناس لغرض الاطلاع وطرح الأفكار لتأهيلها".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء خصص خلال جلسته الأخيرة ساحة عباس بن فرناس للشركة العامة لإدارة النقل الخاص"، مؤكداً أن "الشركة ستباشر بإعادة التأهيل الكامل لهذه الساحة".

وأشار، الى أن "الساحة، ستتضمن مراكز ترفيهية وصيانة وستخصص للمسافرين القادمين والمغادرين من والى مطار بغداد الدولي".

ونوه، بأن "تأهيل الساحة، ضمن أعمال الاستعداد للقمة العربية المزمع انعقادها مطلع العام المقبل في بغداد".