عمليات الحشد الشعبي في الأنبار تشترك بالخطة الأمنية لتأمين الزيارة الأربعينية

2024-08-19 16:07:02 - المصدر: واع

الأنبار- واع- أحمـد الدليمي

أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين ، عن اشتراكها بالخطة الأمنية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال قائد عمليات حشد الأنبار سعد دواي البعيجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار اشتركت بالخطة الأمنية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ، حيث قامت بنشر قطعات من الحشد الشعبي لتأمين الحدود الفاصلة بين محافظتي الأنبار وبابل ابتداء من جسر بزيبز الى طريق يا حسين".

وأضاف البعيجي، أن "الخطة تضمنت كذلك تأمين المناطق الصحراوية بين محافظتي الأنبار وكربلاء المقدسة".