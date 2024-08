دعوات لتشريع قانون ينظم قطاع الطاقة في العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

2024-08-19 16:21:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/المدى دعا المختص في مجال الطاقة، خالد الراوي، إلى ضرورة تشريع قانون للطاقة في العراق، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تنظيم القطاع وضمان استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال. وقال الراوي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "هذا القانون سيكون خطوة حاسمة نحو تنظيم قطاع الطاقة في البلاد"، مؤكداً أن "غياب تشريع واضح ينظم الصناعة قد يؤدي […]

