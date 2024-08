سرطان التلوث في صلاح الدين.. نداء لإنقاذ الأرواح والبيئة

2024-08-19 16:21:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/المدىحذر المختص في المجال البيئي، ايمن سعدي، من خطورة التلوث البيئي في محافظة صلاح الدين، مشيرًا إلى تزايد معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية في المنطقة نتيجة التعرض للملوثات المختلفة، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث وتحسين جودة البيئة حفاظًا على صحة المواطنين". وقال سعدي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "التلوث في محافظة صلاح الدين […]

