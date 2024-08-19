أول حالة اشتباه إصابة بمرض جدري القردة لزائر بنغالي في الناصرية (فيديو)

2024-08-19 17:49:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت المفارز الطبية، اليوم الإثنين، (19 آب 2024)، أول حالة اشتباه إصابة بمرض جدري القردة لزائر من بنغلاديش في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وكانت وزارة الصحة، أكدت بوقت سابق اليوم الإثنين، انه "️لم يتم رصد أي حالة مصابة بجدري القردة لغاية الآن في العراق في ظل تزايد انتشار الفيروس على المستوى العالمي".

وأكدت "إتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتعزيز جهود رصد الحالات الوبائية والحد من انتشار المرض وتفشيه".

وجدري القردة هو مرض معدٍ يسببه فيروس، وتكون أعراضه عادة شبيهة بالإنفلونزا كالحمى والقشعريرة وآلام العضلات وطفح جلدي يبدأ في شكل بقع تتحول إلى بثور ممتلئة بالسوائل وتشكل هذه البثور في النهاية قشورًا.

وهناك نوعان مختلفان على نطاق واسع، يُعرفان باسم "الفروع"، وكانت المجموعة الأولى تُعرف ذات يوم باسم فروع حوض الكونغو، والفئة الثانية باسم فروع غرب أفريقيا، وكلاهما يمكن أن يكون قاتلا على الرغم من أن المجموعة الأولى سجلت تاريخيا معدل وفيات أعلى.





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