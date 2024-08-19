اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعين: الموقف الأمني جيد في جميع المحافظات

2024-08-19 17:56:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الناطق باسم اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري، اليوم الإثنين، تجاوز عدد الوافدين للبلاد إلى مليونين و400 ألف زائر، فيما أكد أن الموقف الأمني جيد في جميع المحافظات.وقال ميري في مؤتمر صحفي- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الزائرين الوافدين إلى البلاد بلغ أكثر من مليونين و400 ألف".وأضاف، أن "عدد المغادرين من الزائرين بلغ أكثر من 844 ألف زائر"، مؤكدا، أن "الموقف الأمني في جميع المحافظات جيد، وحركة المرور تجري بانسيابية تامة على طريق زائري الأربعينية".