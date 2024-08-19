رئيس الوزراء: بيئة الاستثمار منفتحة على الشركات المنتجة المعروفة برصانتها

2024-08-19 18:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للسفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، الإثنين، انفتاح بيئة الاستثمار وقطاع الأعمال في العراق على الشراكات المنتجة مع الشركات اليابانية المعروفة برصانتها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو. وأضاف البيان، أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات العراقية اليابانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأكد السوداني بحسب البيان، أن العراق يسعى إلى تبني علاقات دبلوماسية واقتصادية مثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يصبّ في مصلحة الجانبين والتنمية المستدامة. وأشار إلى الأوضاع في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية، والعدوان على غزة، مؤكداً ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والدول الكبرى، ومنها اليابان، بجهود وقف العدوان ومنع استمرار الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني. وأوضح السوداني بحسب البيان واقع انفتاح بيئة الاستثمار وقطاع الأعمال في العراق على الشراكات المنتجة مع الشركات اليابانية المعروفة برصانتها، ودعم الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص العراقي، خصوصاً بعد حزمة القرارات والإجراءات التي جرى اتخاذها في مجال إسناد دور هذا القطاع وإسهامه في النهضة التنموية وتشييد البنى التحتية، والمشاريع الاستراتيجية.