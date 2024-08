الصحة تؤكد عدم تسجيل أية إصابة بجدري القردة في عموم العراق

2024-08-19 18:00:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في عموم المحافظات العراقية بالإضافة إلى إقليم كوردستان، محذرة من تداول أخبار كاذبة، والاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، في بيان تلقته (المدى) "أنفي نفياً قاطعاً تسجيل أي إصابة بجدري القرود […]

