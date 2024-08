2024-08-19 18:00:08 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى حدد الباحث بالشأن البيئي سمير عبود، اليوم الاثنين، اسباب تلوث الاجواء في البصرة، فيما بين ان القطاع النفطي في المحافظة لم يكن قلب التلوث البيئي فيها. واوضح عبود، ان "السبب الرئيسي للتلوث البيئي في البصرة هو القطاع النفطي بكل تفاصيله، مع انتشار مواقع الانتاج والحقول النفطية على مساحات واسعة قريبة من مراكز مدن […]

