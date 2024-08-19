على غرار بغداد.. خريجو "المهن" يتظاهرون في الموصل والمطالب معروفة

2024-08-19 18:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشراتمن خريجي المهن الصحية في الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الاثنين، للمطالبةبشمولهم بالتعيينات على الملاك الحكومي.

وطالب المتظاهرون، بحسبمراسل وكالة شفق نيوز، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مكتب مجلس النواب في أيسرالموصل، السلطات الحكومية بـ"شمولهم في التعيينات المركزية".

وقال أحد خريجي المهنالصحية أحمد موسى، للوكالة، إن "مطالب خريجي الكليات الصحية تتلخص في شمولهمفي التعيينات كما في السنوات السابقة"، مبينا أنه من المستغرب أن يصوتالبرلمان على زيادة رواتب أعضائه ومخصصاتهم المالية بينما يتم التذرع بعدم وجودالتخيصيات المالية لتعيين خريجي المهن الصحية.

وفي الأسبوع الماضي،تظاهر العشرات من خريجي المهن الصحية في نينوى، أمام مديرية صحة المحافظة،للمطالبة بشمولهم بالتعيينات على الملاك الدائم.

وكان مصدر أمني، أفاد بإصابةالعشرات من خريجي ذوي المهن الطبية خلال احتجاج لهم نظموه، صباح الاثنين، فيالعاصمة بغداد، لافتاً إلى أن قوات حفظ القانون انتشرت بشكل مكثف بالقرب من وزارةالمالية، وأن الاحتجاجات سجلت أكثر من 22 إصابة بين المتظاهرين نتيجة الاحتكاكوعمليات الكر والفر مع قوات حفظ القانون.