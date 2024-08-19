الصحة العراقية تنفي تسجيل أي اصابة بجدري القردة وتحذر من تداول أخبار كاذبة

2024-08-19 18:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، تسجيل أي إصابة بمرض جدري القردة في عموم المحافظات العراقية بالإضافة إلى إقليم كوردستان، محذرة من تداول أخبار كاذبة، والاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أنفي نفياً قاطعاً تسجيل أي إصابة بجدري القرود لغاية هذه اللحظة في جميع مناطق العراق من ضمنها اقليم كوردستان"، مستدركاً "مع الاسف لاحظ بعض الصفحات بعض المنصات حتى بعض الأخوة الإعلاميين وربما بعض وسائل الإعلام وبعض الوكالات المحترمة تسارع الى نشر اخبار وعواجل ليس لها أساس من الصحة وتثير الإرتباك وربما الرعب في المجتمع".

ولفت البدر إلى أنه "إذا كان هناك اي خبر من هذا القبيل سواء تسجيل إصابة او غيره فنحن سنعلنها لكم بشكل رسمي،، وملتزمون بالشفافية وإيصال المعلومة بشكل سلس ومباشر لجميع وسائل الإعلام".

وتابع البدر: "بالنسبة للقضايا الوبائية هناك مركز وطني للأمراض الانتقالية مرتبط بإدارة الصحة العامة وايضا هناك مختبر الصحة العامة المركزي وايضا مرتبط بدائرة الصحة العامة، وإذا شخصّنا أي إصابة بالفحص التأكيدي، سوف نعلن عن ذلك بشكل رسمي كما يحدث في جميع بلدان العالم وكما حدث فعلا في السنوات السابقة بالنسبة للعديد من التحديات".

وأهاب البدر، بـ"جميع وسائل الإعلام وأنتم على قدر المسؤولية، وهذا مجتمعنا لابد ان نحميه من تناقل الشائعات التي تؤثر عليه، فأرجو منكم اعتماد المصادر الرسمية حصرا وفي حال حدوث أي مستجد بهذا الخصوص سوف نعلن عن ذلك بشكل رسمي في المجموعة الرسمية ومن خلال بيان رسمي او من خلال مؤتمر صحفي كما تعودنا خلال السنوات الماضية".