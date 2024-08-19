هيئة الاستثمار تنفي تحويل نادي الفروسية إلى مجمع سكني

2024-08-19 18:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الإثنين، ما تم تداوله عن منح نادي الفروسية فرصة استثمارية لإنشاء مجمع سكني.وقال رئيس الهيئة حيدر مكية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا صحة لما تم تداوله عن وجود توجه أو نوايا لتحويل نادي الفروسية في بغداد إلى مجمع سكني عبر منحه فرصة استثمارية".وأضاف، أن "ما يتم طرحه إعلاميا بهذا الخصوص عار عن الصحة ولا أساس له ويندرج في إطار استهداف الهيئة التي لا علاقة لها بهكذا موضوع على الإطلاق".وكان نواب ووسائل إعلام أشاروا إلى وجود نوايا لتحويل نادي الفروسية في بغداد إلى مشروع جديد يتضمن مجمعا سكنيا.