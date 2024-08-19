بغداد تحتج على تصريحات السفير البريطاني عن الميليشيات وأمن البلاد

2024-08-19 20:12:03 - المصدر: بي بي سي

تعرض السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيتشن، لموجة انتقادات شعبية ضاعفها استدعاء الخارجية العراقية القائمة بأعمال سفارة بريطانيا روث كوفيرال وتسلمها مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تصريحات السفير هيتشن الموجود حاليا خارج البلاد. وكان السفير هيتشن قد اتهم الميليشيات بالتسبب بحرمان العراق من فرص الاستثمار الاجنبي، وبأنها تعكس صورة سلبية عن العراق في الخارج وقد تجره لمشكلة دولية أو حرب حتى. واعتبرت بغداد تصريحات السفير كلاما غير مقبول وتدخلاً في الشأن الداخلي وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المناطة به.